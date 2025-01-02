Україна допоможе стабілізації Сирії. Зеленський провів спецнараду

Україна допоможе стабілізації ситуації в Сирії після падіння режиму Башара Асада. Українське зерно будуть постачати громадянам Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
Глава держави провів нараду щодо Сирії. Він заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра аграрної політики України Віталія Коваля щодо візиту в Сирію. Обговорили результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи.
"Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати", - зазначив президент.
Зеленський додав, що Україна буде комунікувати з європейськими країнами та США, щоб підтримка Сирії була максимально сильною.
"Більше стабільності на Близькому Сході - це більше миру й торгівлі для всіх партнерів", - наголосив він.
Пізніше у своєму зверненні президент зазначив, що цього року Сирія може стати партнером України.
"Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів. Як результат візиту - будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас 400 млн доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, на початку грудня 2024 року у Сирії був повалений режим Башара Асада. Влада перейшла до сил повстанців, яких очолює ісламістська організація "Хаят Тахрір аш-Шам".
Сам Асад з родиною втік до Росії. Нещодавно кількох родичів Асада заарештували в аеропорту Бейрута.
Після повалення режиму Асада в Україні заявили, що не виключають відновлення дипломатичних відносин між країнами. Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна.
Наприкінці грудня глава МЗС Андрій Сибіга відвідав Сирію. Загалом Україна стала однією з перших країн, яка здійснила візит високого рівня до Сирії. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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