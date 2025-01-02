Україна допоможе стабілізації Сирії. Зеленський провів спецнараду

Глава держави провів нараду щодо Сирії. Він заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра аграрної політики України Віталія Коваля щодо візиту в Сирію. Обговорили результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи.

"Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна буде комунікувати з європейськими країнами та США, щоб підтримка Сирії була максимально сильною.

"Більше стабільності на Близькому Сході - це більше миру й торгівлі для всіх партнерів", - наголосив він.

Пізніше у своєму зверненні президент зазначив, що цього року Сирія може стати партнером України.

"Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів. Як результат візиту - будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас 400 млн доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі", - заявив Зеленський.