Родичів Асада затримали в аеропорту Бейрута, - AP

Дружину та дочку одного з двоюрідних братів колишнього сирійського диктатора Башара Асада затримали в Лівані. Їх заарештували в аеропорту Бейрута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначають джерела видання в правоохоронних органах Лівану, йдеться про дружину Дураїда Асада - сина колишнього віцепрезидента Сирії Ріфаата Асада, дядька Башара Асада - Рашу Хазем, та їхню дочку Шамс. Їх незаконно вивезли до Лівану, а звідти вони мали летіти до Єгипту за підробленими паспортами.

За даними AP, Ріфаат вилетів напередодні зі своїм справжнім паспортом.

Зазначається, що брат батька Башара Хафеза Асада, Ріфаат Асад, очолював артилерійський підрозділ, який обстріляв місто Хама і вбив тисячі людей. Його називають "М'ясник Хами".

У березні 2024 року прокуратура Швейцарії висунула Ріфаату звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності більш як чотири десятиліття тому.