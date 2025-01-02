Украина поможет стабилизации Сирии. Зеленский провел спецсовещание

Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии после падения режима Башара Асада. Украинское зерно будут поставлять гражданам Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства провел совещание по Сирии. Он заслушал доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра аграрной политики Украины Виталия Коваля касательно визита в Сирию. Обсудили результаты переговоров в Дамаске, безопасность и экономические перспективы.
"Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать", - отметил президент.
Зеленский добавил, что Украина будет коммуницировать с европейскими странами и США, чтобы поддержка Сирии была максимально сильной.
"Больше стабильности на Ближнем Востоке - это больше мира и торговли для всех партнеров", - подчеркнул он.
Позже в своем обращении президент отметил, что в этом году Сирия может стать партнером Украины.
"Готовимся возобновить дипломатические отношения с Сирией и взаимодействие в международных организациях. Я хочу поблагодарить нашу разведку за основу безопасности этих контактов. Как результат визита - будем увеличивать также торговлю с Ливаном: сейчас с этой страной у нас 400 млн долларов только нашего аграрного экспорта, и мы готовимся увеличить как минимум вдвое", - заявил Зеленский.
Напомним, в начале декабря 2024 года в Сирии был свергнут режим Башара Асада. Власть перешла к силам повстанцев, которых возглавляет исламистская организация "Хаят Тахрир аш-Шам".
Сам Асад с семьей бежал в Россию. Недавно нескольких родственников Асада арестовали в аэропорту Бейрута.
После свержения режима Асада в Украине заявили, что не исключают восстановления дипломатических отношений между странами. Украина отправила в Сирию 500 тонн пшеничной муки.
В конце декабря глава МИД Андрей Сибига посетил Сирию. В целом Украина стала одной из первых стран, которая осуществила визит высокого уровня в Сирию. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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