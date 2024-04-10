Україна за допомогою FPV-дронів знищує російські танки: в НАТО назвали кількість

У НАТО заявили, що Україна за допомогою FPV-дронів знищує російські танки, поки чекає допомоги від партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.
Наприклад, для знищення танка, за словами Лі,
Раніше ми писали, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц зволікає з наданням Україні далекобійних ракет Taurus. Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку.
Новий міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.
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