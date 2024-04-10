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Україна за допомогою FPV-дронів знищує російські танки: в НАТО назвали кількість

Фото: Україна за допомогою FPV-дронів знищує російські танки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У НАТО заявили, що Україна за допомогою FPV-дронів знищує російські танки, поки чекає допомоги від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Наприклад, для знищення танка, за словами Лі,

Допомога Україні від західних партнерів

Раніше ми писали, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц зволікає з наданням Україні далекобійних ракет Taurus. Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку.

Новий міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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