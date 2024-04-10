Украина при помощи FPV-дронов уничтожает российские танки: в НАТО назвали количество

В НАТО заявили, что Украина при помощи FPV-дронов уничтожает российские танки пока ожидает помощи от партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.
К примеру, для уничтожения танка, по словам Ли,
Ранее мы писали, что Канцлер Германии Олаф Шольц медлит с предоставлением Украине дальнобойных ракет Taurus. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение.
К слову, Новый министр обороны Болгарии Атанас Запрянов пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине.
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