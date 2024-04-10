Україна за допомогою FPV-дронів знищує російські танки: в НАТО назвали кількість

У НАТО заявили, що Україна за допомогою FPV-дронів знищує російські танки, поки чекає допомоги від партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy .

Понад дві третини російських танків, які українські військові знищили за останні місяці, були знищені за допомогою дронів з видом від першої особи (FPV), повідомив джерело представник НАТО, що є зростальною ознакою залежності Києва від безпілотних літаків, оскільки він очікує на нові артилерійські боєприпаси від США та інших західних країн.

На третій рік повномасштабного російського вторгнення безпілотники FPV стали майже повсюдними на полі бою. Багато з них може нести майже 5 кг вибухівки й більше, і після майже 780 днів безперервної війни пілоти дронів з обох боків отримали достатньо практики.

Це недорогі готові дрони, які коштують 400 доларів. Вони мають дешеві камери, через що їм складніше прицілюватися вночі або в похмуру погоду, і вони часто носять із собою саморобні боєприпаси, такі як гранати або саморобні бомби, які іноді вибухають у польоті. Деякі з них - порожні.

Аналітики, котрі відстежують дії українських військових, вважають, що атаки мають неоднозначні результати. Роб Лі, старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики, сказав, що загальна точність FPV-дронів становить менше ніж 50 відсотків. "Знищити" танк (і солдатів усередині) за допомогою FPV-дрону може досвідчений пілот, а не новачок.

Наприклад, для знищення танка, за словами Лі, може знадобитися 10 або більше дронів FPV