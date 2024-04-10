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Украина при помощи FPV-дронов уничтожает российские танки: в НАТО назвали количество

Среда 10 апреля 2024 02:20
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Украина при помощи FPV-дронов уничтожает российские танки: в НАТО назвали количество Фото: Украина при помощи FPV-дронов уничтожает российские танки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В НАТО заявили, что Украина при помощи FPV-дронов уничтожает российские танки пока ожидает помощи от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Более двух третей российских танков, которые украинские военные уничтожили за последние месяцы, были уничтожены с помощью дронов с видом от первого лица (FPV), сообщил источнику представитель НАТО, что является растущим признаком зависимости Киева от беспилотных самолетов, поскольку он ожидает новых артиллерийских боеприпасов от США и других западных стран.

На третий год полномасштабного российского вторжения беспилотники FPV стали почти повсеместными на украинском поле боя. Многие из них могут нести почти 5 кг взрывчатки и более, и после почти 780 дней непрерывной войны пилоты дронов с обеих сторон получили достаточно практики.

Это недорогие готовые дроны, которые стоят 400 долларов. У них дешевые камеры, из-за чего им сложнее прицеливаться ночью или в пасмурную погоду, и они часто носят с собой самодельные боеприпасы, такие как гранаты или самодельные бомбы, которые иногда взрываются в полете. Некоторые из них - пустые.

Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что атаки имеют неоднозначные результаты. Роб Ли, старший научный сотрудник Евразийской программы Института исследований внешней политики сказал, что общая точность FPV-дронов составляет менее 50 процентов. "Уничтожить" танк (и солдат внутри) с помощью FPV-дрона может опытный пилот, а не новичок.

К примеру, для уничтожения танка, по словам Ли, может потребоваться 10 или более дронов FPV

"Если Украина продолжит истощаться такими темпами, а Россия продолжит отправлять больше танков взамен уничтоженных такими же темпами, Кремль может потерять свое численное преимущество в танках, что может затруднить русским проведение наступательных операций, в будущем", - сказал Ли.

Помощь Украине от западных партнеров

Ранее мы писали, что Канцлер Германии Олаф Шольц медлит с предоставлением Украине дальнобойных ракет Taurus. Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение.

К слову, Новый министр обороны Болгарии Атанас Запрянов пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине.

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