ЄС розглядає нову схему забезпечення газом України, Угорщини, Словаччини та Молдови

У ЄС розглядають варіант забезпечення газом України, Угорщини, Словаччини та Молдови з використанням українських підземних сховищ. Йдеться про 10 млрд кубометрів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На межі допустимого. Як Україна пройшла зиму з мінімальним запасом газу ".

Варіант передбачає, що газ буде закачуватися в сховища України з тим, щоб потім його можна було використовувати в цих 4-х країнах.

За інформацією джерел видання, йдеться про 10 млрд кубометрів, 1 млрд із яких може бути для потреб Молдови, решту обсягу може бути розподілено між Україною, Словаччиною та Угорщиною. Це може бути будь-який газ, зокрема й американський LNG. Варто нагадати, що 2022 і 2023 року в ЄС уже обговорювали можливість централізованої закупівлі газу, щоб знизити залежність від російських енергоносіїв.

Оплачувати газ у такому разі Україна зможе за рахунок коштів програми Ukraine Facility. Цей варіант опрацьовується.

Паралельно обговорюється можливість зниження тарифів на транзит у деяких країнах ЄС, через який газ іде в Угорщину і Словаччину.

"У Європі дуже в цьому зацікавлені - така схема зніме багато запитань, які Єврокомісії ставлять словаки з приводу збільшення вартості газу після припинення транзиту через Україну", - сказав співрозмовник видання, знайомий з обговоренням питання.

Водночас, за інформацією видання, у контексті підготовки рішення про нову схему забезпечення газом, Україна може розглянути питання про зниження своїх тарифів, зокрема на вхід/вихід газу до ГТС і на його зберігання.

Щодо безпеки зберігання газу в українських ПСГ, які періодично піддаються обстрілам, то є думка, що якщо газ у них зберігатиметься для Угорщини та Словаччини, ризики атак на ПСГ знизяться.