Україна домовилася з Молдовою про значну знижку на транзит товарів залізницею

Україна має альтернативи морському коридору

Нещодавно в.о. глави МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна активно шукає альтернативні шляхи для відновлення експорту на тлі блокування Росією морського коридору. Союзники Києва вже долучилися до пошуку рішення.

На тлі останніх подій президент України Володимир Зеленський доручив негайно активізувати програму "Коридори солідарності" Європейського Союзу.

Наразі тривають активні консультації з деякими союзниками Києва - Молдовою, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею.

До речі, експерти розповідали РБК-Україна, які наразі є альтернативи портам Одеси та в чому їхні особливості.