Украина договорилась с Молдовой о значительной скидке на транзит товаров по железной дороге

У Украины есть альтернативы морскому коридору

Недавно и.о главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина активно ищет альтернативные пути для возобновления экспорта на фоне блокирования Россией морского коридора. Союзники Киева уже присоединились к поиску решения.

На фоне последних событий президент Украины Владимир Зеленский поручил немедленно активизировать программу "Коридоры солидарности" Европейского Союза.

В настоящее время продолжаются активные консультации с некоторыми союзниками Киева - Молдовой, Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.

Кстати, эксперты рассказывали РБК-Украина, какие сейчас есть альтернативы портам Одессы и в чем их особенности.