Украина договорилась с Молдовой о значительной скидке на транзит товаров по железной дороге

Украина и Молдова достигли важной договоренности по 50% скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
Глава правительства впервые раскрыл результаты недавнего разговора с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном.
По словам Корецкого, удалось договориться о 50% скидке на транзит украинских товаров по железной дороге.
"Новый режим действует с 10 августа до конца 2026 года", - подчеркнул глава Кабинета министров.
Он также обратил внимание, что это действительно важное решение для украинских экспортеров в условиях российского террора в Черном море.
Недавно и.о главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина активно ищет альтернативные пути для возобновления экспорта на фоне блокирования Россией морского коридора. Союзники Киева уже присоединились к поиску решения.
На фоне последних событий президент Украины Владимир Зеленский поручил немедленно активизировать программу "Коридоры солидарности" Европейского Союза.
В настоящее время продолжаются активные консультации с некоторыми союзниками Киева - Молдовой, Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.
Кстати, эксперты рассказывали РБК-Украина, какие сейчас есть альтернативы портам Одессы и в чем их особенности.