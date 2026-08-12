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Украина договорилась с Молдовой о значительной скидке на транзит товаров по железной дороге

15:08 12.08.2026 Ср
1 мин
Отдельные детали соглашения уже известны
aimg Юлия Капитонова
Украина договорилась с Молдовой о значительной скидке на транзит товаров по железной дороге Фото: Киев и Кишинев смогли договориться (Getty Images)
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Украина и Молдова достигли важной договоренности по 50% скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Глава правительства впервые раскрыл результаты недавнего разговора с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном.

По словам Корецкого, удалось договориться о 50% скидке на транзит украинских товаров по железной дороге.

"Новый режим действует с 10 августа до конца 2026 года", - подчеркнул глава Кабинета министров.

Он также обратил внимание, что это действительно важное решение для украинских экспортеров в условиях российского террора в Черном море.

У Украины есть альтернативы морскому коридору

Недавно и.о главы МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина активно ищет альтернативные пути для возобновления экспорта на фоне блокирования Россией морского коридора. Союзники Киева уже присоединились к поиску решения.

На фоне последних событий президент Украины Владимир Зеленский поручил немедленно активизировать программу "Коридоры солидарности" Европейского Союза.

В настоящее время продолжаются активные консультации с некоторыми союзниками Киева - Молдовой, Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.

Кстати, эксперты рассказывали РБК-Украина, какие сейчас есть альтернативы портам Одессы и в чем их особенности.

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