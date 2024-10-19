Україна домовилась з Німеччиною про негайне посилення ППО

Україна досягає конкретних кроків для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. Зокрема відтепер є домовленість з Німеччиною про негайне посилення ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Досягаємо конкретних кроків, які забезпечать захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури", - наголосив Умєров.

Він пояснив, що на засіданні міністрів оборони G7 було підписано важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України.

"Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України", - пояснив він.

Водночас глава Міноборони зауважив, що до проєкту, окрім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

"Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України. Разом ми наближаємо перемогу!", - підсумував він.