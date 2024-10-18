ua en ru
Пт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ щодо посилення ППО: що вирішили

Україна, П'ятниця 18 жовтня 2024 17:41
UA EN RU
Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ щодо посилення ППО: що вирішили Фото: головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський (armyinform.com.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського.

Сирський провів робочу нараду з керівним складом Збройних сил України щодо посилення протиповітряної оборони та підвищення її ефективності.

"Визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів. Окрему увагу приділили впровадженню інновацій та розробок українського оборонного комплексу", - заявив він.

Він зауважив, що в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси автоматизації, що дозволить значно підвищити ефективність знищення повітряного противника.

"Продовжуємо насичувати Повітряні Сили сучасними системами РЕБ. Це збільшить надійність захисту обʼєктів, які прикриваються від ударів з повітря... Також одним із ключових завдань є забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури", - заявив Сирський.

Нагадаємо, що минулого тижня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Були ухвалені рішення щодо використання дронів на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України Олександр Сирський
NEWS
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
Зеленський зробив заяву щодо зниження мобілізаційного віку
DAILY
Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи