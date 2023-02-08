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Україна домовилась із Японією про відстрочку по боргах до кінця 2023 року

Фото: Україна домовилась із Японією про відстрочку по боргах до кінця 2023 року  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 8 лютого, між урядом України та урядом Японії було затверджено угоду щодо зменшення боргового навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Зазначається, що угода була затверджена у формі обміну нотами. Вона передбачає відтермінування виконання боргових зобовʼязань України.

"Угодою відстрочено сплату основної суми та процентів, що підлягають сплаті та не були сплачені станом на 31.07.2022, та основної суми та процентів, що підлягають сплаті з 01.08.2022 до 31.12.2023 включно", - пояснює Мельничук.

За його словами, ця угода торкатиметься чотирьох кредитних договорів, які були укладені між Україною та Японією.

Нагадаємо, що Японія виділила 170 млн доларів на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури України.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда може відвідати Київ у середині лютого, щоб оцінити наслідки вторгнення Росії.

Японія, яка у 2023 році головує у "Групі Семи", може відіграти ключову роль у формуванні фонду післявоєнної відбудови України.

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