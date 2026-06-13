Україна домоглася скасування концерту російського скрипаля в Угорщині

Скасування концерту та реакція МЗС

Зрив виступу російського артиста став можливим завдяки зусиллям Посольства України в Угорщині. Організатори заходу повністю замінили ключовий номер програми відкриття сезону.

У вітчизняному зовнішньополітичному відомстві наголосили, що представникам країни-агресора не місце на світових сценах.

"Російська культура - культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках", - заявили в МЗС.

Дипломати запевнили, що Україна й надалі послідовно працюватиме над повною ізоляцією представників російського культурного простору у світовій індустрії.

Що відомо про майданчик

Концерт мав відбутися в театрі на острові Маргіт (Margitszigeti Színház) - одному з найпрестижніших літніх театральних майданчиків Угорщини та всієї Центрально-Східної Європи.

Він розташований у самому серці Будапешта. Щоліта цей театр приймає понад 70 культурних подій у межах масштабного літнього фестивалю, де демонструють оперу, балет, мюзикли, а також класичну й сучасну музику за участю провідних угорських та міжнародних митців.