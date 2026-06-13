Україна домоглася скасування концерту російського скрипаля в Угорщині

У Будапешті скасували виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна на відкритті концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини. Замість росіянина на престижній сцені виступить угорський музикант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Зрив виступу російського артиста став можливим завдяки зусиллям Посольства України в Угорщині. Організатори заходу повністю замінили ключовий номер програми відкриття сезону.
У вітчизняному зовнішньополітичному відомстві наголосили, що представникам країни-агресора не місце на світових сценах.
"Російська культура - культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках", - заявили в МЗС.
Дипломати запевнили, що Україна й надалі послідовно працюватиме над повною ізоляцією представників російського культурного простору у світовій індустрії.
Концерт мав відбутися в театрі на острові Маргіт (Margitszigeti Színház) - одному з найпрестижніших літніх театральних майданчиків Угорщини та всієї Центрально-Східної Європи.
Він розташований у самому серці Будапешта. Щоліта цей театр приймає понад 70 культурних подій у межах масштабного літнього фестивалю, де демонструють оперу, балет, мюзикли, а також класичну й сучасну музику за участю провідних угорських та міжнародних митців.
Нагадаємо, нещодавно Україна запровадила жорсткі санкції проти десяти топових операторів зв'язку РФ, які забезпечують роботу російських військових та окупаційних адміністрацій.
Під удар потрапили компанії, що надають конфіденційні канали зв’язку для влади РФ, транслюють пропаганду та обслуговують інфраструктуру загарбників на тимчасово окупованих територіях України.
Паралельно новий масштабний удар по російській економіці та військових готують і в Європейському Союзі. Лідери блоку розробили черговий пакет обмежень, згідно з яким окупантам закриють в'їзд до Європи і не тільки.
Нові санкції ЄС також уперше зачеплять російське рибальство, розширять обмеження проти нафтового тіньового флоту РФ та заблокують активи ще близько 170 фізичних і юридичних осіб.