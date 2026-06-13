Украина добилась отмены концерта российского скрипача в Венгрии

Отмена концерта и реакция МИДа

Срыв выступления российского артиста стал возможным благодаря усилиям Посольства Украины в Венгрии. Организаторы мероприятия полностью заменили ключевой номер программы открытия сезона.

В отечественном внешнеполитическом ведомстве отметили, что представителям страны-агрессора не место на мировых сценах.

"Российская культура - культура геноцида и военных преступлений, которая не должна иметь никакого места на международных площадках", - заявили в МИД.

Дипломаты заверили, что Украина и в дальнейшем последовательно будет работать над полной изоляцией представителей российского культурного пространства в мировой индустрии.

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Что известно о площадке

Концерт должен был состояться в театре на острове Маргит (Margitszigeti Színház) - одной из самых престижных летних театральных площадок Венгрии и всей Центрально-Восточной Европы.

Он расположен в самом сердце Будапешта. Каждое лето этот театр принимает более 70 культурных событий в рамках масштабного летнего фестиваля, где демонстрируют оперу, балет, мюзиклы, а также классическую и современную музыку с участием ведущих венгерских и международных художников.