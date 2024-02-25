Україна домінує в західній частині Чорного моря, - Міноборони Британії

Попри постійну здатність Росії завдавати ударів по Україні, наразі саме українські військові домінують в західній частині Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії .

Постійний успіх українських атак наполегливо змушував Чорноморський флот відступати, а нещодавні події, такі як затоплення Тарантул III класу "Івановець" і Ропуча класу "Цезар Куніков", призвели до звільнення другого командира ЧФ.

В Міноборони Британії зауважили, що попри постійну здатність Росії завдавати ударів по Україні, використовуючи судна у відносній безпеці східного Чорного моря, стає все більш очевидним, що оборонна позиція, прийнята для пом’якшення нетрадиційного підходу України до морської війни, не працює належним чином.

"На стратегічному рівні підхід України позбавив Росії можливості втручатися в її морські торговельні шляхи", - заявили в Міноборони.

Ба більше, за даними міністерства, з моменту краху Чорноморської зернової ініціативи імпульс України дозволив їй домінувати в західному Чорному

морі.

"Це призвело до збільшення її експорту через односторонній гуманітарний коридор, забезпечивши більші обсяги торгівлі, ніж у рамках BSGI, поставивши їх на рівень до довоєнного рівня", - додали в Британії.

Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

14 лютого, у районі Алупки пролунали вибухи. Росіяни підняли у повітря свої гелікоптери, а в мережі поширилися кадри з димом у морі. При цьому Міноборони РФ традиційно заявило про нібито відбиту атаку дронів.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що біля берегів тимчасово окупованого Криму був знищений великий десантний корабель окупантів "Цезар Куніков". В момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

У Головному управління розвідки (ГУР) показали відео, як потопили російський десантний корабель, та зазначили, що його атакували морські дрони Magura V5.

А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.

Що відомо про корабель "Цезар Куніков" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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