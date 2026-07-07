Україна долучиться до нового оборонного альянсу з дешевими кредитами на зброю

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив на саміті НАТО в Анкарі, що дев'ять країн висловили готовність долучитися до Банку оборони, безпеки та стійкості (DSRB).

Окрім Канади та України, підтримати проєкт готові Албанія, Бельгія, Греція, Латвія, Люксембург, Румунія і Туреччина. Штаб-квартира нового банку буде розташована в Канаді.

DSRB планує залучити до 100 млрд фунтів стерлінгів, або близько 134 млрд доларів. Ці кошти мають спрямувати на дешеве фінансування оборонних проєктів у країнах-учасницях.

Зокрема, банк хоче надавати низькопроцентні позики державам і компаніям, яким складно отримати доступ до доступного фінансування. Також DSRB планує гарантувати кредити приватних банків, щоб оборонні підприємства могли нарощувати виробництво.

"Банк оборони, безпеки та стійкості відкриє доступ до інвестицій, зміцнить нашу оборонну промислову базу та забезпечить Канаді й нашим союзникам здатність спільно протистояти викликам більш небезпечного та роз'єднаного світу", - заявив Карні.

Країнам-партнерам запропонували ратифікувати домовленості на національному рівні. Запуск DSRB планують у 2027 році.

У спільній заяві дев'ять країн наголосили, що повномасштабна війна Росії проти України показала необхідність швидко й масштабно нарощувати оборонні можливості. Новий банк має полегшити доступ до капіталу, знизити витрати на фінансування та підтримати розширення промислових потужностей.

Водночас до ініціативи поки не приєдналися великі країни "Групи семи", окрім Канади. Велика Британія та Німеччина раніше дистанціювалися від проєкту, хоча Лондон заявляв про тісну співпрацю з Оттавою щодо DSRB.

Банк прагне отримати кредитний рейтинг "ААА", що дозволить залучати гроші на вигідних умовах. До проєкту вже долучилися великі міжнародні банки, серед яких JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank, ING та низка канадських фінансових установ.