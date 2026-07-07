Украина присоединится к новому оборонному альянсу с дешевыми кредитами на оружие

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил на саммите НАТО в Анкаре, что девять стран выразили готовность присоединиться к Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB).

Кроме Канады и Украины поддержать проект готовы Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния и Турция. Штаб-квартира нового банка будет расположена в Канаде.

DSRB планирует привлечь до 100 млрд фунтов стерлингов или около 134 млрд долларов. Эти средства должны быть направлены на дешевое финансирование оборонных проектов в странах-участницах.

В частности, банк хочет предоставлять низкопроцентные ссуды государствам и компаниям, которым сложно получить доступ к доступному финансированию. Также DSRB планирует гарантировать кредиты частным банкам, чтобы оборонные предприятия могли наращивать производство.

"Банк обороны, безопасности и устойчивости откроет доступ к инвестициям, укрепит нашу оборонную промышленную базу и обеспечит Канаде и нашим союзникам способность совместно противостоять вызовам более опасного и разобщенного мира", - заявил Карни.

Странам-партнерам было предложено ратифицировать договоренности на национальном уровне. Запуск DSRB планируется в 2027 году.

В совместном заявлении девять стран подчеркнули, что полномасштабная война России против Украины показала необходимость быстро и масштабно наращивать оборонные возможности. Новый банк должен облегчить доступ к капиталу, снизить расходы по финансированию и поддержать расширение промышленных мощностей.

В то же время, к инициативе пока не присоединились крупные страны "Группы семи", кроме Канады. Великобритания и Германия ранее дистанцировались от проекта, хотя Лондон заявлял о тесном сотрудничестве с Оттавой по DSRB.

Банк стремится получить кредитный рейтинг ААА, что позволит привлекать деньги на выгодных условиях. К проекту уже присоединились крупные международные банки, в том числе JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank, ING и ряд канадских финансовых учреждений.