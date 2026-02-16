UA

Україна добилася найшвидших успіхів на полі бою за 2,5 роки, - AFP

Ілюстративне фото: українським воїнам вдалося просунутися на фронті (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українським захисникам минулого тижня вдалося звільнити від окупантів територію площею понад 200 квадратних кілометрів. Це найуспішніший прорив ЗСУ за 2,5 роки.

Видання стверджує, що про такі успіхи українських захисників свідчить інформація Інституту вивчення війни (ISW). Згідно з нею, з 11 по 15 лютого українські захисники відбили в окупантів 201 квадратний кілометр території.

За даними AFP, українські воїни скористалися тим, що в російських солдатів заблокували термінали Starlink.

Журналісти звернули увагу, що площа повернутої території майже еквівалентна російським придбанням за весь грудень. Це найбільша ділянка землі, яку українські захисники відвоювали за такий короткий період від часу контрнаступу, що розпочався в червні 2023 року.

"Ці українські контратаки, ймовірно, використовують нещодавнє блокування доступу російських сил до Starlink, що, за твердженнями російських військкорів, спричиняє проблеми зі зв'язком та управлінням військами на полі бою", - сказано в заяві ISW.

Блокування Starlink у росіян

Нагадаємо, 2 лютого Кабмін ухвалив постанову про створення "білого списку" терміналів Starlink, що передбачає обов'язкову реєстрацію та авторизацію пристроїв для подальшої роботи в країні. Це було необхідно, щоб терміналами не змогли користуватися російські окупанти.

Уже через кілька днів стало відомо, що такі заходи призвели до масштабних збоїв у системі управління російськими окупаційними військами.

За даними Міноборони України, на багатьох ділянках фронту через відсутність зв'язку противник змушений був частково зупинити штурмові дії.

