Україна дістала Новоуренгойський ЗПКТ за 3200 кілометрів від кордону (відео)

Новоуренгойський завод підготовки конденсату до транспортування (Новоуренгойський ЗПКТ) став успішно ураженою ціллю України. На заводі палає пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+ і заяву компанії Fire Point у Telegram.
Близько 14.00 на Ямалі та у сусідніх регіонах РФ було оголошено дронову небезпеку.
А через кілька годин стало відомо, що було атаковано Новоуренгойський ЗПКТ у Ямало-Ненецькому АО РФ.
Telegram-канал Exilenova+ надав відео пожежі на підприємстві і зазначив, що відстань до цілі з України була не менше 2800 кілометрів по прямій.
Пізніше осінтери повідомили, що над ЗПКТ горить факел і уточнили, що підприємство знаходиться за 3200 кілометрів від держкордону з Україною.
Місцевий губернатор підтвердив пожежу на підприємстві через "падіння уламіків дрона", пишуть росЗМІ.
Пізніше компанія Fire Point заінтригувала повідомленням:
"Вгадайте, хто подолав понад 3300 км і успішно уразив ціль"
Новоуренгойський завод підготовки конденсату до транспортування - це російське підприємство в Тюменській області.
Це один із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону.
Проєктна потужність ЗПКТ близько 19,5 мільйонів тонн сировини на рік.
У компанії Fire Point уточнили, що дрони FP-1 подолали понад 3200 км та встановили новий рекорд дальності ураження.
"Зафіксовано влучання на території підприємства. Масштаби пошкоджень уточнюються. Подробиці згодом", - кажуть у Fire Point.
Раніше РБК-Україна писало, що дрони вночі 8 вересня атакували Саратовський НПЗ у Росії. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу.
Також повідомлялося, що уночі 6 вересня українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії - після удару там спалахнула пожежа.