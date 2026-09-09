Україна дістала Новоуренгойський ЗПКТ за 3200 кілометрів від кордону (відео)

Атака на Новоуренгойський ЗПКТ

Близько 14.00 на Ямалі та у сусідніх регіонах РФ було оголошено дронову небезпеку.

А через кілька годин стало відомо, що було атаковано Новоуренгойський ЗПКТ у Ямало-Ненецькому АО РФ.

Telegram-канал Exilenova+ надав відео пожежі на підприємстві і зазначив, що відстань до цілі з України була не менше 2800 кілометрів по прямій.

Пізніше осінтери повідомили, що над ЗПКТ горить факел і уточнили, що підприємство знаходиться за 3200 кілометрів від держкордону з Україною.

Місцевий губернатор підтвердив пожежу на підприємстві через "падіння уламіків дрона", пишуть росЗМІ.

Пізніше компанія Fire Point заінтригувала повідомленням:

"Вгадайте, хто подолав понад 3300 км і успішно уразив ціль"

Новоуренгойський завод підготовки конденсату до транспортування - це російське підприємство в Тюменській області.

Це один із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону.

Проєктна потужність ЗПКТ близько 19,5 мільйонів тонн сировини на рік.

Оновлено о 18.43

У компанії Fire Point уточнили, що дрони FP-1 подолали понад 3200 км та встановили новий рекорд дальності ураження.

Фото: Маршрут українських дронів FP-1 (t.me/firepointofficial)

"Зафіксовано влучання на території підприємства. Масштаби пошкоджень уточнюються. Подробиці згодом", - кажуть у Fire Point.