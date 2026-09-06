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Один із найбільших НПЗ Росії знову у вогні після атаки дронів (фото)

08:43 06.09.2026 Нд
1 хв
Вибухи цієї ночі лунали одразу у двох російських областях
aimg Валерія Абабіна
Один із найбільших НПЗ Росії знову у вогні після атаки дронів (фото) Фото: Пожежа на території Рязанського НПЗ (t.me/exilenova_plus)
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Уночі українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії - після удару там спалахнула пожежа. Вибухи також лунали в Ростові, де працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо про атаку

Уночі українські дрони навідалися до Ростовської та Рязанської областей. Місцеві жителі скаржилися на вибухи. Після атаки, за даними моніторингових каналів на території Рязанського НПЗ виникла пожежа, а в Ростові працювала ППО.

Фото: Пожежа на території Рязанського НПЗ (t.me/exilenova_plus)

Губернатор Рязанської області Павло Малков, пітвердив пожежу.

"Уламки спричинили займання на одному з підприємств, попередньо, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", - зазначив Малков.

Що відомо про завод

Рязанський НПЗ - один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 млн тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний гас та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ.

Нагадаємо, Рязанський НПЗ регулярно стає ціллю українських дронів. Наприкінці липня Сили оборони уразили це підприємство - тоді в Рязані спалахнули НПЗ та склад маркетплейсу Wildberries, а губернатор регіону підтвердив пожежі на промислових територіях.

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