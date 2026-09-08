Дрони атакували найстаріший НПЗ Росії: у Саратові вирує пожежа
Дрони вночі на 8 вересня атакували Саратовський НПЗ у Росії. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу, губернатор регіону підтвердив пошкодження цивільної інфраструктури та наявність постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Жителі Саратова та області повідомляли про вибухи й пожежу вночі. Губернатор регіону Роман Бусаргін о 3:30 попередив про загрозу безпілотників, а за годину підтвердив, що атака спричинила пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.
За аналізом фотографій ASTRA, ціллю дронів став саме Саратовський НПЗ - підприємство, яке входить до структури "Роснефти" з березня 2013 року.
Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших подібних підприємств Росії, засноване ще в 1934 році. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти на заводі становив 4,8 мільйона тонн.
Фото: пожежа, що, ймовірно сталася на Саратовському НПЗ (t.me/astrapress)
Це вже не перша атака на це підприємство.
Саратовський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю українських дронів. У серпні завод удруге зупиняв роботу через атаку безпілотників - тоді переробка нафти в Росії впала до найнижчого рівня за понад два десятиліття.
А ще в липні дрони зупиняли роботу заводу після результативної атаки 8 липня - тієї ж ночі Сили оборони уразили ще один НПЗ, шість танкерів, аеродром "Борисоглєбськ" та автомобільні мости противника.
Ще раніше, у ніч на 31 травня, підрозділи ЗСУ також вражали Саратовський НПЗ - завод тоді масштабно палав.