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Дрони атакували найстаріший НПЗ Росії: у Саратові вирує пожежа

07:19 08.09.2026 Вт
2 хв
Завод переробляє майже 5 мільйонів тонн нафти на рік
aimg Катерина Коваль
Дрони атакували найстаріший НПЗ Росії: у Саратові вирує пожежа Фото: російські рятувальники (t.me/mchc_official)
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Дрони вночі на 8 вересня атакували Саратовський НПЗ у Росії. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу, губернатор регіону підтвердив пошкодження цивільної інфраструктури та наявність постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Жителі Саратова та області повідомляли про вибухи й пожежу вночі. Губернатор регіону Роман Бусаргін о 3:30 попередив про загрозу безпілотників, а за годину підтвердив, що атака спричинила пошкодження цивільної інфраструктури та постраждалих.

За аналізом фотографій ASTRA, ціллю дронів став саме Саратовський НПЗ - підприємство, яке входить до структури "Роснефти" з березня 2013 року.

Саратовський нафтопереробний завод - одне з найстаріших подібних підприємств Росії, засноване ще в 1934 році. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти на заводі становив 4,8 мільйона тонн.

Дрони атакували найстаріший НПЗ Росії: у Саратові вирує пожежаФото: пожежа, що, ймовірно сталася на Саратовському НПЗ (t.me/astrapress)

Це вже не перша атака на це підприємство.

Саратовський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю українських дронів. У серпні завод удруге зупиняв роботу через атаку безпілотників - тоді переробка нафти в Росії впала до найнижчого рівня за понад два десятиліття.

А ще в липні дрони зупиняли роботу заводу після результативної атаки 8 липня - тієї ж ночі Сили оборони уразили ще один НПЗ, шість танкерів, аеродром "Борисоглєбськ" та автомобільні мости противника.

Ще раніше, у ніч на 31 травня, підрозділи ЗСУ також вражали Саратовський НПЗ - завод тоді масштабно палав.

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Валерій Саратов Російська Федерація НПЗ Війна в Україні
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