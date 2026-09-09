Украина достала Новоуренгойский ЗПКТ за 3300 километров от границы (видео)

Атака на Новоуренгойский ЗПКТ

Около 14.00 на Ямале и в соседних регионах РФ была объявлена дроновая опасность.

Через несколько часов стало известно, что был атакован Новоуренгойский ЗПКТ в Ямало-Ненецком АО РФ.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео пожара на предприятии и отметил, что расстояние до цели из Украины было не менее 2800 километров по прямой.

Позднее осинтеры сообщили, что над ЗПКТ горит факел и уточнили, что предприятие находится в 3200 километрах от госграницы с Украиной.

Местный губернатор подтвердил пожар на предприятии из-за "падения уломков дрона", пишут росСМИ.

Позже компания Fire Point заинтриговала сообщением:

"Угадайте, кто преодолел более 3300 км и успешно поразил цель"

Напомним, Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспортировке - предприятие нефтегазовой промышленности, действующее в Тюменской области России.

Это один из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры региона.

Проектная мощность ЗПКТ около 19,5 миллионов тонн сырья в год.