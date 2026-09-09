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Україна дістала Новоуренгойський ЗПКТ за 3200 кілометрів від кордону (відео)

17:37 09.09.2026 Ср
2 хв
Стратегічний об'єкт промисловості РФ палає
aimg Олена Бджола
Україна дістала Новоуренгойський ЗПКТ за 3200 кілометрів від кордону (відео) Ілюстративне фото: палає після атаки Новоуренгойський ЗПКТ (t.me/GUmchs62)
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Новоуренгойський завод підготовки конденсату до транспортування (Новоуренгойський ЗПКТ) став успішно ураженою ціллю України. На заводі палає пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Exilenova+ і заяву компанії Fire Point у Telegram.

Атака на Новоуренгойський ЗПКТ

Близько 14.00 на Ямалі та у сусідніх регіонах РФ було оголошено дронову небезпеку.

А через кілька годин стало відомо, що було атаковано Новоуренгойський ЗПКТ у Ямало-Ненецькому АО РФ.

Telegram-канал Exilenova+ надав відео пожежі на підприємстві і зазначив, що відстань до цілі з України була не менше 2800 кілометрів по прямій.

Пізніше осінтери повідомили, що над ЗПКТ горить факел і уточнили, що підприємство знаходиться за 3200 кілометрів від держкордону з Україною.

Місцевий губернатор підтвердив пожежу на підприємстві через "падіння уламіків дрона", пишуть росЗМІ.

Пізніше компанія Fire Point заінтригувала повідомленням:

"Вгадайте, хто подолав понад 3300 км і успішно уразив ціль"

Новоуренгойський завод підготовки конденсату до транспортування - це російське підприємство в Тюменській області.

Це один із ключових об’єктів газоконденсатної інфраструктури регіону.

Проєктна потужність ЗПКТ близько 19,5 мільйонів тонн сировини на рік.

Оновлено о 18.43

У компанії Fire Point уточнили, що дрони FP-1 подолали понад 3200 км та встановили новий рекорд дальності ураження.

Україна дістала Новоуренгойський ЗПКТ за 3200 кілометрів від кордону (відео)Фото: Маршрут українських дронів FP-1 (t.me/firepointofficial)

"Зафіксовано влучання на території підприємства. Масштаби пошкоджень уточнюються. Подробиці згодом", - кажуть у Fire Point.

Раніше РБК-Україна писало, що дрони вночі 8 вересня атакували Саратовський НПЗ у Росії. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу.

Також повідомлялося, що уночі 6 вересня українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії - після удару там спалахнула пожежа.

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