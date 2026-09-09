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Украина достала Новоуренгойский ЗПКТ за 3300 километров от границы (видео)

17:37 09.09.2026 Ср
2 мин
Стратегический объект промышленности РФ пылает
aimg Елена Бджола
Украина достала Новоуренгойский ЗПКТ за 3300 километров от границы (видео) Иллюстративное фото: пылает после атаки Новоуренгойский ЗПКТ (t.me/GUmchs62)
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Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке (Новоуренгойский ЗПКТ) стал успешно пораженной целью Украины. На заводе разгорается пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+ и заявление компании Fire Point в Telegram.

Атака на Новоуренгойский ЗПКТ

Около 14.00 на Ямале и в соседних регионах РФ была объявлена дроновая опасность.

Через несколько часов стало известно, что был атакован Новоуренгойский ЗПКТ в Ямало-Ненецком АО РФ.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео пожара на предприятии и отметил, что расстояние до цели из Украины было не менее 2800 километров по прямой.

Позднее осинтеры сообщили, что над ЗПКТ горит факел и уточнили, что предприятие находится в 3200 километрах от госграницы с Украиной.

Местный губернатор подтвердил пожар на предприятии из-за "падения уломков дрона", пишут росСМИ.

Позже компания Fire Point заинтриговала сообщением:

"Угадайте, кто преодолел более 3300 км и успешно поразил цель"

Напомним, Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспортировке - предприятие нефтегазовой промышленности, действующее в Тюменской области России.

Это один из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры региона.

Проектная мощность ЗПКТ около 19,5 миллионов тонн сырья в год.

Ранее РБК-Украина писало, что дроны ночью 8 сентября атаковали Саратовский НПЗ в России. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре.

Также сообщалось, что ночью 6 сентября украинские дроны снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России - после удара там вспыхнул пожар

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