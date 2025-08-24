Україна на День незалежності провела новий обмін полоненими з РФ (фото, відео)

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року", - наголосив він.

За його словами, Україна повернула додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні.

"Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають. Дякуємо ОАЕ за допомогу. Дякую всім, хто своєю роботою дає можливість, щоб наші люди поверталися", - додав він.

Варто зазначити, що сьогодні по обіді російські Telegram-канали повідомили, що Москва і Київ передали один одному по 146 військовополонених.

Оновлено о 16:50.

Головне управління розвідки МО України повідомило, що під час нового комбінованого обміну Україна повернула військових та цивільних.

Як виявилось, сьогодні, згідно з домовленостями у Стамбулі були повернені додому українські військові, водночас у рамках чергового 68-го обміну були визволені восьмеро цивільних українців.

Серед звільнених воїнів представники практично всіх сил оборони:

десантно-штурмових,

повітряних,

військово-морських,

воїни ТрО,

Національної гвардії,

Державної прикордонної служби.

Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

В ГУР зазначили, що військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський, Сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях та в Криму.

"Нарешті на волі двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк та Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках", - додали в розвідці.

Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону "Госпітальєри", який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь". Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

"Висловлюємо вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу та сприяння в організації повернення цивільних громадян України", - наголосивли в ГУР.

Визволені українці отримають повний спектр необхідної медичної допомоги. Кожен із них пройде медичне обстеження та відповідне лікування. Також вони отримають передбачені державою виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.