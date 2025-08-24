Украина на День независимости провела новый обмен пленными с РФ (фото, видео)

"Сегодня наши люди возвращаются домой. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года", - подчеркнул он.

По его словам, Украина вернула домой журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го. Наконец-то он дома, в Украине.

"Обмены продолжаются. И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, которая работает каждый день. Партнерам, которые помогают. Спасибо ОАЭ за помощь. Спасибо всем, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались", - добавил он.

Стоит отметить, что сегодня после обеда российские Telegram-каналы сообщили, что Москва и Киев передали друг другу по 146 военнопленных.

Очередной раунд обмена, как заявили в Минобороны РФ, прошел при посредничестве ОАЭ.

Обновлено в 16:50.

Главное управление разведки МО Украины сообщило, что во время нового комбинированного обмена Украина вернула военных и гражданских.

Как оказалось, сегодня, согласно договоренностям в Стамбуле были возвращены домой украинские военные, одновременно в рамках очередного 68-го обмена были освобождены восемь гражданских украинцев.

Среди освобожденных воинов представители практически всех сил обороны:

десантно-штурмовых,

воздушных,

военно-морских,

воины ТрО,

Национальной гвардии,

Государственной пограничной службы.

Все освобожденные защитники относятся к рядовому и сержантскому составу. Почти все они провели в плену более трех лет.

В ГУР отметили, что военнослужащие, которые сегодня вернулись, обороняли город Мариуполь, луганский, донецкий, харьковский, запорожский, херсонский, николаевский, киевский, сумской направления, охраняли Чернобыльскую АЭС. Также увидят родных те, кто попал в руки врага на временно оккупированных территориях и в Крыму.

"Наконец на свободе двое украинских журналистов: Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш. Они были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах", - добавили в разведке.

Среди освобожденных гражданских лиц также есть медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни защитников и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь". Возвращается домой и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.

"Выражаем благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь и содействие в организации возвращения гражданских граждан Украины", - подчеркнули в ГУР.

Освобожденные украинцы получат полный спектр необходимой медицинской помощи. Каждый из них пройдет медицинское обследование и соответствующее лечение. Также они получат предусмотренные государством выплаты, пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе.