Україна у червні здійснила рекордну кількість атак на оборонні заводи РФ, - ЗМІ

Україна у червні здійснила рекордну кількість повітряних атак на підприємства російського військово-промислового комплексу. Головною ціллю стали заводи, що виробляють ракети, електроніку та боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Агентство".
За інформацією ЗМІ, останньою відомою ціллю став завод "Титан-Баррикады" у Волгограді, який атакували в суботу.
Місцева влада офіційно не назвала підприємство, проте губернатор Андрій Бочаров заявив про пошкодження виробничих об'єктів.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні сили України вдарили по цьому заводу новими ракетами FP-5 "Фламинго". Інформацію про ураження об'єкта також підтверджують OSINT-дослідження.
Це підприємство є критично важливим для Кремля, адже там створюють і виготовляють пускові установки для стратегічних комплексів "Ярс", "Тополь-М" та "Сармат", пускові системи для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М", елементи для новітніх російських ракет "Орешник".
Загалом за перший місяць літа під удар потрапили найменше 13 об'єктів російського ВПК. Це найвищий показник за весь 2026 рік.
Серед інших уражених цілей:
Аналітики зазначають, що така масштабна кампанія українських сил має на меті не лише перекрити логістику до Криму чи створити дефіцит пального, а й системно зменшити загальні військові спроможності Росії.
Нагадаємо, останнім часом Україна суттєво наростила інтенсивність повітряних атак на військову інфраструктуру ворога. Зокрема, британська розвідка заявила, що Україна послаблює ППО Криму навіть у тих місцях, які є пріоритетними для Російської Федерації.
Успішні червневі удари по Керченській переправі призвели до ураження засобів протиповітряної оборони, об'єктів зберігання пального та трьох автомобільних поромів, що поглибило проблеми з постачанням на півострові та викликало дефіцит пального.
Крім того, Сили оборони ефективно знищують стратегічні цілі у глибокому тилу ворога. Так, у Генштабі підтвердили знищення головної антени космічного центру "Владімир" під Москвою внаслідок атаки в ніч на 22 червня.
Там було критично пошкоджено 25-метрову параболічну антену, а також Оренбурзький газоперерабатывающий завод, що залишило окупантів без важливих вузлів зв'язку з космосом.
Цьому передувала ще одна масштабна операція українських військових, коли Україна накрила дронами майже 20 регіонів Росії за одну ніч.
Під ударом безпілотників 24 червня опинилися території від прикордонних областей до Московського регіону та окупованого Криму, а Міністерство оборони РФ заявило про перехоплення понад 300 дронів літакового типу, традиційно приховуючи реальні масштаби руйнувань на своїх об'єктах.