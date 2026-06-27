Україна у червні здійснила рекордну кількість атак на оборонні заводи РФ, - ЗМІ

Наслідки удару по Волгограду

За інформацією ЗМІ, останньою відомою ціллю став завод "Титан-Баррикады" у Волгограді, який атакували в суботу.

Місцева влада офіційно не назвала підприємство, проте губернатор Андрій Бочаров заявив про пошкодження виробничих об'єктів.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні сили України вдарили по цьому заводу новими ракетами FP-5 "Фламинго". Інформацію про ураження об'єкта також підтверджують OSINT-дослідження.

Це підприємство є критично важливим для Кремля, адже там створюють і виготовляють пускові установки для стратегічних комплексів "Ярс", "Тополь-М" та "Сармат", пускові системи для оперативно-тактичних комплексів "Іскандер-М", елементи для новітніх російських ракет "Орешник".

Які заводи опинилися під ударом у червні

Загалом за перший місяць літа під удар потрапили найменше 13 об'єктів російського ВПК. Це найвищий показник за весь 2026 рік.

Серед інших уражених цілей:

Виробництво ракет та електроніки - підприємство "Прогресс" у Мічуринську (системи управління для авіації та ракет) та "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах (антени для "Калібрів" та "Іскандерів").

- підприємство "Прогресс" у Мічуринську (системи управління для авіації та ракет) та "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах (антени для "Калібрів" та "Іскандерів"). Виготовлення боєприпасів - "Завод Эластик" у Рязанській області (авіабомби та снаряди) і хімзавод "Азот" у Новомосковську, який атакували двічі через виробництво компонентів для вибухівки.

- "Завод Эластик" у Рязанській області (авіабомби та снаряди) і хімзавод "Азот" у Новомосковську, який атакували двічі через виробництво компонентів для вибухівки. Суднобудування - під удар дронів потрапив завод "Залив" в окупованому Криму, де зазнали пошкоджень два військових судна.

Фото: атаки на воєнні заводи РФ у червні досягли максимальної інтенсивності (t.me/agentstvonews)

Аналітики зазначають, що така масштабна кампанія українських сил має на меті не лише перекрити логістику до Криму чи створити дефіцит пального, а й системно зменшити загальні військові спроможності Росії.