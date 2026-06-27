Украина в июне совершила рекордное количество атак на оборонные заводы РФ, - СМИ

Последствия удара по Волгограду

По информации СМИ, последней известной целью стал завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, атаковавшийся в субботу.

Местные власти официально не назвали предприятие, однако губернатор Андрей Бочаров заявил о повреждении производственных объектов.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины ударили по этому заводу новыми ракетами FP-5 "Фламинго". Информацию о поражении объекта также подтверждают OSINT-исследования.

Это предприятие критически важно для Кремля, ведь там создают и производят пусковые установки для стратегических комплексов "Ярс", "Тополь-М" и "Сармат", пусковые системы для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", элементы для новейших российских ракет "Орешник".

Какие заводы оказались под ударом в июне

Всего за первый месяц лета под удар попали менее 13 объектов российского ВПК. Это самый высокий показатель за весь 2026 год.

Среди других пораженных целей:

Производство ракет и электроники – предприятие "Прогресс" в Мичуринске (системы управления для авиации и ракет) и "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (антенны для "Калибров" и "Искандеров").

– предприятие "Прогресс" в Мичуринске (системы управления для авиации и ракет) и "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (антенны для "Калибров" и "Искандеров"). Изготовление боеприпасов - "Завод Эластик" в Рязанской области (авиабомбы и снаряды) и химзавод "Азот" в Новомосковске, который дважды атаковали из-за производства компонентов для взрывчатки.

- "Завод Эластик" в Рязанской области (авиабомбы и снаряды) и химзавод "Азот" в Новомосковске, который дважды атаковали из-за производства компонентов для взрывчатки. Судостроение - под удар дронов попал завод "Залив" в оккупированном Крыму, где получили повреждения два военных судна.

Фото: атаки на военные заводы РФ в июне достигли максимальной интенсивности (t.me/agentstvonews)

Аналитики отмечают, что столь масштабная кампания украинских сил преследует цель не только перекрыть логистику в Крым или создать дефицит горючего, но и системно уменьшить общие военные способности России.