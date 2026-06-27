Украина в июне совершила рекордное количество атак на оборонные заводы РФ, - СМИ

Украина в июне совершила рекордное количество воздушных атак на предприятия российского военно-промышленного комплекса. Главной целью стали заводы, производящие ракеты, электронику и боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Агентство".
По информации СМИ, последней известной целью стал завод "Титан-Баррикады" в Волгограде, атаковавшийся в субботу.
Местные власти официально не назвали предприятие, однако губернатор Андрей Бочаров заявил о повреждении производственных объектов.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины ударили по этому заводу новыми ракетами FP-5 "Фламинго". Информацию о поражении объекта также подтверждают OSINT-исследования.
Это предприятие критически важно для Кремля, ведь там создают и производят пусковые установки для стратегических комплексов "Ярс", "Тополь-М" и "Сармат", пусковые системы для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", элементы для новейших российских ракет "Орешник".
Всего за первый месяц лета под удар попали менее 13 объектов российского ВПК. Это самый высокий показатель за весь 2026 год.
Среди других пораженных целей:
Аналитики отмечают, что столь масштабная кампания украинских сил преследует цель не только перекрыть логистику в Крым или создать дефицит горючего, но и системно уменьшить общие военные способности России.
Напомним, в последнее время Украина существенно нарастила интенсивность воздушных атак на военную инфраструктуру противника. В частности, британская разведка заявила, что Украина ослабляет ПВО Крыма даже в тех местах, которые приоритетны для Российской Федерации.
Успешные июньские удары по Керченской переправе привели к поражению средств противовоздушной обороны, объектов хранения горючего и трех автомобильных паромов, что усугубило проблемы с поставками на полуострове и вызвало дефицит горючего.
Кроме того, Силы обороны эффективно уничтожают стратегические цели в глубоком тылу врага. Так, в Генштабе подтвердили уничтожение главной антенны космического центра "Владимир" под Москвой в результате атаки в ночь на 22 июня.
Там была критически повреждена 25-метровая параболическая антенна, а также Оренбургский газоперерабатывающий завод, оставивший оккупантов без важных узлов связи с космосом.
Этому предшествовала еще одна масштабная операция украинских военных, когда Украина накрыла дронами почти 20 регионов России за одну ночь.
Под ударом беспилотников 24 июня оказались территории от пограничных областей до Московского региона и оккупированного Крыма, а Министерство обороны РФ заявило о перехвате более 300 дронов самолетного типа, традиционно скрывая реальные масштабы разрушений на своих объектах.