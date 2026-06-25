У Генштабі підтвердили знищення головної антени космічного центру під Москвою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Руйнування Центру космічного зв'язку

За інформацією військових, в ході аналізу даних підтверджено результати ураження, якого підрозділи Сил оборони України завдали у ніч на 22 червня.

Під ударом опинився Центр космічного зв'язку (ЦКС) "Владімир", розташований у районі Гусь-Хрустального Владімірської області РФ.

На об'єкті зафіксовано масштабні руйнування - критично ушкоджено головну 25-метрову параболічну антену комплексу. Також постраждала антена на даху Головного апаратно-програмного комплексу.

Суттєво пошкоджено центральну частину будівлі Головного апаратно-програмного комплексу, де знаходяться зали супутникових модемів, мультиплексорів та центральний комутаційний вузол.

Також критичних ушкоджень зазнала будівля Апаратно-технічного корпусу №1. Там були розташовані передавальний та приймальний комплекси, а також обладнання для охолодження електроніки головної антени.

Зупинка Оренбурзького ГПЗ

Окрім космічного центру, під ударом опинився ще один важливий об'єкт у тилу ворога. Внаслідок атаки, яка відбулася 24 червня 2026 року, підтверджено серйозні пошкодження на Оренбурзькому газопереробному заводі.

Там уражено чотири установки переробки газу. Через отримані пошкодження виробничий процес на підприємстві наразі повністю призупинено.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - наголосили в Генеральному штабі.