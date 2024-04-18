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Україна через зволікання Заходу витратила на зброю 4 млрд доларів з держбюджету, - глава Мінфіну

Четвер 18 квітня 2024 00:13
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Україна через зволікання Заходу витратила на зброю 4 млрд доларів з держбюджету, - глава Мінфіну Фото: Міністр фінансів Сергій Марченко (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Уряд України змушений був витратити 4 млрд доларів на закупівлю озброєння через брак обіцяних партнерами снарядів і зброї.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка.

Сьогодні у Вашингтоні Марченко разом з президентом Володимиром Зеленським (по відеозв’язку) та прем‘єр-міністром Денисом Шмигалем взяв участь у п’ятому міністерському круглому столі Світового Банку та МВФ.

Ця подія присвячена виключно Україні. На ній збираються міністри фінансів, а також керівництво провідних міжнародних фінансових організацій.

Партнери, за словами Марченко, запевнили Україну у підтримці. Він висловив сподівання, що це знайде втілення в конкретних діях.

У своєму виступі міністр наголосив на складній ситуації, в якій опинилася Україна на початку року через недостатню кількість фінансування і озброєння. Фінансову стабільність, за його словами, допомогла зберегти ефективна політика Кабміну.

"4 млрд доларів США - саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив Уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету", - сказав Марченко.

Відсутність або затримка допомоги відбивається на ситуації на полі бою, а також зменшує економічний потенціал України, підкреслив міністр.

Він закликав партнерів пришвидшити пошук механізму використання заморожених російських активів на користь України.

"Для перемоги нам критично необхідно зрівняти військові ресурси з ресурсами агресора", - сказав Марченко.

Проблема з військовою допомогою від США

Американський Сенат підтримав законопроект, який передбачає фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів, ще 13 лютого.

Проте Палата представників його так і не ухвалила через протидію частини конгресменів-республіканців.

Кілька днів тому, після атаки Ірану на Ізраїль, спікер Палати представників Майк Джонсон вирішив розділити ухвалений Сенатом законопроект, який, крім України, передбачав допомогу також Ізраїлю і Тайваню, на чотири окремих проекти.

Сьогодні Джонсон представив текст ініціативи щодо фінансування допомоги Україні.

Президент США Джо Байден сьогодні пообіцяв "негайно підписати" законопроекти, хоча відразу сприйняв цю ідею критично.

Голосування у Палаті представників має відбутися цієї суботи, 20 квітня.

Детально про законодавчу ініціативу Джонсона читайте у матеріалі РБК-Україна.

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