Україна чекає відповіді РФ щодо припинення вогню у повітрі, - джерело

Україна очікує на відповідь Росії щодо можливого припинення вогню у повітрі під час дипломатичних зустрічей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.
За словами джерела, обговорювалося саме припинення вогню в повітрі - відповідно, американська сторона мала обговорити це питання з росіянами.
"Це усталена практика на час дипломатичних зустрічей, коли ми не б'ємо по них, а вони по Україні, і це в певних географічних та часових рамках", - пояснило джерело.
Яку саме відповідь Росія дала США на цю пропозицію, наголосили в Офісі президента, стане відомо вже протягом цієї ночі.
Співрозмовники РБК-Україна у Силах оборони, зокрема і на лінії бойового зіткнення, розповіли, що їм прийшли бойові розпорядження щодо зупинки ударів до кінця дня 7 вересня.
Раніше, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що посланці Трампа приїдуть до Києва вже в неділю, 6 вересня. За словами президента, як і під час минулих візитів американської сторони, Україна на цей час забезпечить "нормальне функціонування російського повітряного простору", щоб гарантувати безпеку чиновникам США - а Росія має дзеркально утриматися від ударів.
"З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який необхідний для проведення цих переговорів та вирішення логістичних питань, пов'язаних із цим американським візитом", - пояснив Зеленський.
Утім цей візит планували ще навесні. Президент ще у травні заявляв, що чекає на приїзд Віткоффа та Кушнера на межі весни й літа, однак американські посланці до Києва тоді так і не приїхали. Наступну спробу планували на День Незалежності України, але й вона зірвалася - за даними ЗМІ, поїздку відклали через чергові російські удари по країні.