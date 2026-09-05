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Україна чекає відповіді РФ щодо припинення вогню у повітрі, - джерело

00:09 05.09.2026 Сб
2 хв
Відповідь Москви може стати відомою вже цієї ночі
aimg Мілан Лєліч aimg Катерина Коваль
Фото: наразі відповідь Росії ще невідома (Getty Images)

Україна очікує на відповідь Росії щодо можливого припинення вогню у повітрі під час дипломатичних зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Офісі президента.

За словами джерела, обговорювалося саме припинення вогню в повітрі - відповідно, американська сторона мала обговорити це питання з росіянами.

"Це усталена практика на час дипломатичних зустрічей, коли ми не б'ємо по них, а вони по Україні, і це в певних географічних та часових рамках", - пояснило джерело.

Яку саме відповідь Росія дала США на цю пропозицію, наголосили в Офісі президента, стане відомо вже протягом цієї ночі.

Співрозмовники РБК-Україна у Силах оборони, зокрема і на лінії бойового зіткнення, розповіли, що їм прийшли бойові розпорядження щодо зупинки ударів до кінця дня 7 вересня.

Раніше, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що посланці Трампа приїдуть до Києва вже в неділю, 6 вересня. За словами президента, як і під час минулих візитів американської сторони, Україна на цей час забезпечить "нормальне функціонування російського повітряного простору", щоб гарантувати безпеку чиновникам США - а Росія має дзеркально утриматися від ударів.

"З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який необхідний для проведення цих переговорів та вирішення логістичних питань, пов'язаних із цим американським візитом", - пояснив Зеленський.

Утім цей візит планували ще навесні. Президент ще у травні заявляв, що чекає на приїзд Віткоффа та Кушнера на межі весни й літа, однак американські посланці до Києва тоді так і не приїхали. Наступну спробу планували на День Незалежності України, але й вона зірвалася - за даними ЗМІ, поїздку відклали через чергові російські удари по країні.

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