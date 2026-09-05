Украина ждет ответа РФ о прекращении огня в воздухе, - источник

По словам источника, обсуждалось именно прекращение огня в воздухе - соответственно, американская сторона должна была обсудить этот вопрос с россиянами.

"Это установившаяся практика на время дипломатических встреч, когда мы не бьем по ним, а они по Украине, и это в определенных географических и временных рамках", - пояснил источник.

Какой именно ответ Россия дала США на это предложение, подчеркнули в Офисе президента, станет известно уже в эту ночь.

Собеседники РБК-Украина в Силах обороны, в том числе и на линии боевого столкновения, рассказали, что им пришли боевые распоряжения по остановке ударов до конца дня 7 сентября.