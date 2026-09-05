Украина ждет ответа РФ о прекращении огня в воздухе, - источник

Украина ожидает ответа России о возможном прекращении огня в воздухе во время дипломатических встреч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в офисе президента.
По словам источника, обсуждалось именно прекращение огня в воздухе - соответственно, американская сторона должна была обсудить этот вопрос с россиянами.
"Это установившаяся практика на время дипломатических встреч, когда мы не бьем по ним, а они по Украине, и это в определенных географических и временных рамках", - пояснил источник.
Какой именно ответ Россия дала США на это предложение, подчеркнули в Офисе президента, станет известно уже в эту ночь.
Собеседники РБК-Украина в Силах обороны, в том числе и на линии боевого столкновения, рассказали, что им пришли боевые распоряжения по остановке ударов до конца дня 7 сентября.
Ранее, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посланцы Трампа приедут в Киев уже в воскресенье, 6 сентября. По словам президента, как и во время прошлых визитов американской стороны, Украина в настоящее время обеспечит "нормальное функционирование российского воздушного пространства", чтобы обеспечить безопасность чиновникам США - а Россия должна зеркально удержаться от ударов.
"С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов в то время, которое необходимо для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом", - пояснил Зеленский.
Впрочем, этот визит планировали еще весной. Президент еще в мае заявлял, что ждет приезда Уиткоффа и Кушнера на грани весны и лета, однако американские посланники в Киев тогда так и не приехали. Следующую попытку планировали на День Независимости Украины, но и она не удалось - по данным СМИ, поездку отложили из-за очередных российских ударов по стране.