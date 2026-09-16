"Чекаємо на списки об'єктів від РФ": у МЗС зробили заяву про можливе енергетичне перемир'я

Позиція України щодо припинення вогню

Речник МЗС наголосив, що вичерпну позицію щодо можливого енергетичного перемир'я раніше вже висловив президент України Володимир Зеленський.

Україна тривалий час сама пропонувала встановити таке припинення вогню. Воно має бути чесним, справедливим і дійсно охоплювати всі необхідні сфери.

Київ наполягає, що в разі запровадження такого режиму під захистом мають опинитися всі українські об'єкти, а застосування будь-яких типів зброї по них має бути повністю заборонене.

"Якщо росіяни готові серйозно на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це... Хотілося б, щоб і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти", - зазначив Тихий.

Переговори та міжнародні зусилля

У МЗС підкреслили, що прагнення Сполучених Штатів досягти цієї угоди є важливим і вчасним кроком.

Крім того, за словами дипломата, над пошуком рішень у сферах енергетики та експорту зерна працюють і кілька інших країн-партнерів. Про це раніше також інформував очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Україна демонструє абсолютну конструктивність і готовність до деескалації навіть в умовах війни та очікує на дзеркальні кроки від російської сторони.