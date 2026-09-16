"Ждем списки объектов от РФ": в МИД сделали заявление о возможном энергетическом перемирии

Позиция Украины по прекращению огня

Представитель МИД подчеркнул, что исчерпывающую позицию относительно возможного энергетического перемирия ранее уже высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Украина долгое время сама предлагала установить такое прекращение огня. Оно должно быть честным, справедливым и действительно охватывать все необходимые сферы.

Киев настаивает, что в случае введения такого режима под защитой должны оказаться все украинские объекты, а применение любых типов оружия должно быть полностью запрещено.

"Если россияне готовы серьезно к этому, то пусть предоставляют списки объектов, пусть уточняют детали, мы ждем этого... Хотелось бы, чтобы и Россия демонстрировала готовность к этой деэскалации. Я думаю, тогда все решения можно будет найти", - отметил Тихий.

Переговоры и международные усилия

В МИД подчеркнули, что стремление Соединенных Штатов достичь этого соглашения является важным и своевременным шагом.

Кроме того, по словам дипломата, над поиском решений в сфере энергетики и экспорта зерна работают и несколько других стран-партнеров. Об этом ранее также информировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Украина демонстрирует абсолютную конструктивность и готовность к деэскалации даже в условиях войны и ожидает зеркальные шаги от российской стороны.