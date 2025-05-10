Україна чекає конкретну відповідь Москви щодо припинення вогню, - ОП
Сьогодні Росії було зроблено пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів, починаючи з 12 травня. Наразі Україна чекає конкретну відповідь Москви.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми - Україна".
"Ми це визначаємо дуже просто. Сьогодні ця пропозиція оголошена, вона була прийнята і вироблена лідерами вільного світу. Сьогодні Україна є центром глобальних подій, відповідно Росія має відреагувати на ту пропозицію, яку сформували більшість лідерів і підтримали її, і недвозначно про це заявили", - сказав Брусило.
Він підкреслив, що припинення вогню буде дійсним починаючи з понеділка, 12 травня. У разі, якщо Росія не погодиться, лідери Заходу зможуть знову провести зустріч та вирішити, якими будуть наступні кроки щодо Москви. Однак станом на зараз, України чекає відповіді.
"Це перемир'я, ця тиша, буде дійсною починачи з понеділка. Якщо Росія не погодиться на умови цієї тиші - припинення вогню, лідери завжди зможуть знову зібратися в тому форматі, в якому вони сьогодні збиралися, провести відеоконференцію, вирішити, якими будуть їх наступні кроки. Станом на зараз ми чекаємо відповіді від Москви, якоїсь конкретної реакції на абсолютно конкретну і зрозумілу, чітку пропозицію - 30-денна тиша без попередніх умов", - резюмував заступник керівника ОП.
Що передувало
Сьогодні в суботу в Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих". Після зустрічі лідери провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, встановивши Росії дедлайн на згоду щодо перемир'я в Україні на 30 днів.
Невдовзі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне і безумовне припинення вогню має розпочатися вже в понеділок, 12 травня. У разі, якщо Москва відмовиться, на Росію чекають нові санкції.
Також видання Axios писало, що Зеленський заявив Трампу про готовність прямих переговорів із Росією, якщо припинення вогню буде досягнуто.
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