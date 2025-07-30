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Україна частково покриватиме кредити виробникам дронів і РЕБ

Україна, Середа 30 липня 2025 13:20
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Україна частково покриватиме кредити виробникам дронів і РЕБ Фото: Україна частково покриє кредити виробникам дронів і РЕБ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Уряд дозволив виробникам дронів і засобів РЕБ включати до 10% витрат на кредити в ціну держконтрактів. Це рішення має зменшити фінансовий тиск на підприємства та стимулювати розвиток українського виробництва зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви прем'єр-міністра України Юлії Свириденко та міністра оборони Дениса Шмигаля.

"Підтримуємо збільшення виробництва власної зброї На запит виробників дронів і РЕБ, Уряд надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів - до 10% від собівартості. Це допоможе оборонним підприємствам розвиватися і зменшить фінансовий тиск на них", - повідомила Свириденко.

Тим часом Шмигаль розповів, що ще минулого тижня відбулась зустріч з українськими банками, щоб посилити фінансування оборонної індустрії.

"Перші результати вже є. Сьогодні Уряд, за поданням Міноборони, дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції", - зазначив він.

За словами міністра, цей новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше, ефективніше.

"Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат - мільйони українських дронів для фронту. Будуємо силу, яка зупинить агресора і забезпечить довготривалий мир", - наголосив Шмигаль.

Зауважимо, що раніше сьогодні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону розповів, що Україна готується до угоди, за якою буде продавати США дрони власної розробки, замість купувати новітню американську зброю.

Водночас нещодавно в Міноборони повідомили, що Україна стрімко нарощує закупівлі вітчизняних зразків озброєння.

Сам Шмигаль ще 23 липня заявив, що Україна уклала вже 4 контракти на понад 3 млрд гривень. Йдеться про договори на постачання дронів-перехоплювачів.

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