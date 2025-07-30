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Украина частично будет покрывать кредиты производителям дронов и РЭБ

Украина, Среда 30 июля 2025 13:20
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Украина частично будет покрывать кредиты производителям дронов и РЭБ Фото: Украина частично покроет кредиты производителям дронов и РЭБ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правительство разрешило производителям дронов и средств РЭБ включать до 10% расходов на кредиты в цену госконтрактов. Это решение должно уменьшить финансовое давление на предприятия и стимулировать развитие украинского производства оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления премьер-министра Украины Юлии Свириденко и министра обороны Дениса Шмыгаля.

"Поддерживаем увеличение производства собственного оружия На запрос производителей дронов и РЭБ, Правительство предоставило возможность включать расходы на кредиты в цену госконтрактов - до 10% от себестоимости. Это поможет оборонным предприятиям развиваться и уменьшит финансовое давление на них", - сообщила Свириденко.

Между тем Шмыгаль рассказал, что еще на прошлой неделе состоялась встреча с украинскими банками, чтобы усилить финансирование оборонной индустрии.

"Первые результаты уже есть. Сегодня Правительство, по представлению Минобороны, позволило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции", - отметил он.

По словам министра, этот новый финансовый механизм позволит украинским производителям создавать оружие и технологии больше, быстрее, эффективнее.

"Масштабируем нашу оборонку. Привлекаем больше ресурсов. Результат - миллионы украинских дронов для фронта. Строим силу, которая остановит агрессора и обеспечит долговременный мир", - подчеркнул Шмыгаль.

Заметим, что ранее сегодня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона рассказал, что Украина готовится к соглашению, по которому будет продавать США дроны собственной разработки, вместо того, чтобы покупать новейшее американское оружие.

В то же время недавно в Минобороны сообщили, что Украина стремительно наращивает закупки отечественных образцов вооружения.

Сам Шмыгаль еще 23 июля заявил, что Украина заключила уже 4 контракта на более чем 3 млрд гривен. Речь идет о договорах на поставку дронов-перехватчиков.

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