Україна не буде використовувати винищувачі F-16 у літньому контрнаступі, - Резніков

Україна не буде використовувати винищувачі F-16 у контрнаступі проти російських військ цього літа. Проте країна буде застосовувати всю наявну наземну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю NHK .

Відповідаючи на запитання про винищувачі F-16, які давно хоче отримати Україна, Резніков сказав, що вони "не змінять правил гри цього літа".

Так, низка західних країн мають провести навчання українських пілотів на літаках

Резніков зазначив, що підготовка пілотів займе певний час. Україні також доведеться домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерно-технічними кадрами, які зможуть обслуговувати та ремонтувати складні літаки.

За його словами, Україна буде готова до розгортання F-16 восени або взимку.

Окрім того, Резніков відмовився відповідати на питання про те, чи Україна почала "формувальні операції", які передбачають напади на склади зброї та інші бази матеріально-технічного забезпечення росіян з метою підготовки до контрнаступу.

Він сказав, що йому, як міністру оборони, було б дивно обговорювати операції з формування, тому що їх повинні обговорювати генерали.

F-16 для України

Декілька європейських країн, а також Канада та США заявили про бажання навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Президент США Джо Байден на саміті G7 в Японії підтвердив намір Вашингтона приєднатися до цієї ініціативи.

Поки точні терміни початку навчань невідомі. Проте Польща вже склала графік тренувань українських пілотів на F-16. Також, за даними ЗМІ, навчати ЗСУ буде й Британія.

Зазначимо, що підготовка українських пілотів може тривати протягом чотирьох місяців.

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