Украина не будет использовать истребители F-16 в летнем контрнаступлении, - Резников

Украина не будет использовать истребители F-16 в контрнаступлении против российских войск этим летом. Однако страна будет применять всю имеющуюся наземную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью NHK .

Отвечая на вопрос об истребителях F-16, которые давно хочет получить Украина, Резников сказал, что они "не изменят правила игры этим летом".

Так, ряд западных стран должны провести обучение украинских пилотов на самолетах.

Резников отметил, что подготовка пилотов займет некоторое время. Украине также придется договориться со своими партнерами об обеспечении инженерно-технических кадров, которые смогут обслуживать и ремонтировать сложные самолеты.

По его словам, Украина будет готова к развертыванию F-16 осенью или зимой.

Кроме того, Резников отказался отвечать на вопрос о том, начала ли Украина "формовочные операции", предусматривающие нападения на склады оружия и другие базы материально-технического обеспечения россиян с целью подготовки к контрнаступлению.

Он сказал, что ему как министру обороны было бы странно обсуждать операции по формированию, потому что их должны обсуждать генералы.

F-16 для Украины

Несколько европейских стран, а также Канада и США заявили о желании обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии подтвердил намерение Вашингтона присоединиться к этой инициативе.

Пока точные сроки начала учений неизвестны. Однако Польша уже составила график тренировок украинских пилотов на F-16. Также, по данным СМИ, обучать ВСУ будет и Британия.

Отметим, что подготовка украинских пилотов может занять четыре месяца.

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