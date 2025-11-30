Україна буде незалежною, йдеться не лише про завершення війни, - Рубіо

За його словами, кінцева мета - це не тільки закінчення війни, хоча це "вкрай важливо і фундаментально". Він наголосив, що США хочуть бачити кінець вбивствам, смерті і стражданням.

"Я впевнений, що українці - я знаю, що це так - теж цього хочуть, вони хочуть миру, але це також пов'язано із забезпеченням закінчення війни таким чином, який залишить Україну суверенною і незалежною і дасть можливість для справжнього процвітання", - зазначив Рубіо.

Держсекретар США додав, що йдеться про завершення війни таким чином, щоб створити механізм, який дозволить українцям бути незалежними та суверенними.

"Не просто відбудувати країну, а й увійти в еру надзвичайного економічного прогресу. Україна має величезний економічний потенціал, Україна має величезні можливості для справжнього процвітання", - підкреслив Рубіо.

Він зазначив, що цього неможливо досягти в розпал війни, проте одного її закінчення не буде достатньо. За його словами, йдеться не просто про мирні угоди, а про "створення шляху вперед".

"І тому ми розраховуємо досягти ще більшого прогресу сьогодні і вдячні, що ви пройшли весь цей шлях сюди, до Флориди", - заявив Рубіо.