Україна буде незалежною, йдеться не лише про завершення війни, - Рубіо

Перед початком зустрічі з українською делегацією держсекретар США Марко Рубіо назвав мету мирного плану. Він наголосив, що йдеться не лише про закінчення війни, а й про збереження суверенітету України і її процвітання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Марко Рубіо, яку оприлюднив Telegram Donald Trump російською.
За його словами, кінцева мета - це не тільки закінчення війни, хоча це "вкрай важливо і фундаментально". Він наголосив, що США хочуть бачити кінець вбивствам, смерті і стражданням.
"Я впевнений, що українці - я знаю, що це так - теж цього хочуть, вони хочуть миру, але це також пов'язано із забезпеченням закінчення війни таким чином, який залишить Україну суверенною і незалежною і дасть можливість для справжнього процвітання", - зазначив Рубіо.
Держсекретар США додав, що йдеться про завершення війни таким чином, щоб створити механізм, який дозволить українцям бути незалежними та суверенними.
"Не просто відбудувати країну, а й увійти в еру надзвичайного економічного прогресу. Україна має величезний економічний потенціал, Україна має величезні можливості для справжнього процвітання", - підкреслив Рубіо.
Він зазначив, що цього неможливо досягти в розпал війни, проте одного її закінчення не буде достатньо. За його словами, йдеться не просто про мирні угоди, а про "створення шляху вперед".
"І тому ми розраховуємо досягти ще більшого прогресу сьогодні і вдячні, що ви пройшли весь цей шлях сюди, до Флориди", - заявив Рубіо.
Нагадаємо, 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану. До неї входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
Вони зустрічаються зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, держсекретарем Марком Рубіо та зятем президента США Джаредом Кушнером.
Зазначимо, США хочуть вже сьогодні, 30 листопада, закрити з Україною суперечки щодо двох ключових пунктів мирного плану. Зокрема, йдеться про питання територій та гарантії безпеки.