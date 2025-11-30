RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина будет независимой, речь идет не только о завершении войны, - Рубио

Фото: Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Перед началом встречи с украинской делегацией госсекретарь США Марко Рубио назвал цель мирного плана. Он подчеркнул, что речь идет не только об окончании войны, но и о сохранении суверенитета Украины и ее процветания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Марко Рубио, которое обнародовал Telegram Donald Trump на русском.

По его словам, конечная цель - это не только окончание войны, хотя это "крайне важно и фундаментально". Он подчеркнул, что США хотят видеть конец убийствам, смерти и страданиям.

"Я уверен, что украинцы - я знаю, что это так - тоже этого хотят, они хотят мира, но это также связано с обеспечением окончания войны таким образом, который оставит Украину суверенной и независимой и даст возможность для настоящего процветания", - отметил Рубио.

Госсекретарь США добавил, что речь идет о завершении войны таким образом, чтобы создать механизм, который позволит украинцам быть независимыми и суверенными.

"Не просто отстроить страну, но и войти в эру чрезвычайного экономического прогресса. Украина имеет огромный экономический потенциал, Украина имеет огромные возможности для настоящего процветания", - подчеркнул Рубио.

Он отметил, что этого невозможно достичь в разгар войны, однако одного ее окончания не будет достаточно. По его словам, речь идет не просто о мирных соглашениях, а о "создании пути вперед".

"И поэтому мы рассчитываем достичь еще большего прогресса сегодня и благодарны, что вы прошли весь этот путь сюда, во Флориду", - заявил Рубио.

 

Переговоры в США

Напомним, 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. В нее входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Они встречаются со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марком Рубио и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Отметим, США хотят уже сегодня, 30 ноября, закрыть с Украиной споры по двум ключевым пунктам мирного плана. В частности, речь идет о вопросах территорий и гарантии безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаМарко РубиоВойна в Украинемирный план США