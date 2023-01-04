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Україна буде активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики, - Шмигаль

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Середа 04 січня 2023 15:35
Україна буде активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Україна планує активніше використовувати потенціал відновлюваної енергетики та будувати децентралізовану енергосистему, щоб вона була менш уразливою до ворожих нападів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Актуальними залишаються плани декарбонізації енергетики та "зеленої" трансформації. Війна зробила ці виклики ще більш нагальними", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд активніше використовуватиме потенціал відновлюваної енергетики: сонячної, вітрової, гідрогенерації, водневих технологій.

"Російські атаки штовхають нас до докорінної реформи - побудови децентралізованої енергетичної системи. Тоді вона буде менш уразливою до ворожих нападів. Йдеться про створення мініелектростанцій та малих об'єктів генерації, імплементованих у наявну енергосистему", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

Також за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна має збудувати децентралізовану енергосистему та стати лідером в побудові сучасної "зеленої" енергетики.

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Денис Шмигаль
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