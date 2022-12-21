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"Зелена" енергетика допоможе зробити українську енергосистему менш вразливою, - посол Німеччини

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Середа 21 грудня 2022 18:14
"Зелена" енергетика допоможе зробити українську енергосистему менш вразливою, - посол Німеччини Фото: "зелена" енергетика допоможе зробити українську енергосистему менш вразливою (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Розвиток відновлюваної енергетики допоможе забезпечити енергопостачання в Україні та зробить енергетичну систему менш вразливою до російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.

"Федеральний уряд зараз докладає зусиль на всіх рівнях для забезпечення швидкого постачання запасних частин. Але нам потрібно зробити крок далі, а не тільки зберігати або відновлювати систему, успадковану з радянських часів. З попелу має постати щось нове і краще. Більше децентралізованих рішень на базі відновлювальної енергії допоможуть забезпечити енергопостачання в Україні", - сказала вона.

Фельдгузен зазначила, що в такому випадку українська енергосистема не буде настільки вразливою при влучанні у деякі вузлові пункти енергетичної системи.

Також вона підкреслила, що збільшення енергоефективності в будівлях і у промисловому виробництві дозволить зменшити залежність від викопного палива.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

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