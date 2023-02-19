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Україна бойкотуватиме засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні через росіян

Фото: народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не братиме участі в Парламентській асамблеї ОБСЄ у Відні, які відбудеться 23-24 лютого. Причиною цього є участь Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена делегації, народного депутата від "Слуги народу" Євгенію Кравчук в ефірі телемарафону.

"Ми не будемо брати участь в жодних офіційних заходах Парламентської асамблеї ОБСЄ. Австрія видала 61 візу росіянам, де будуть не тільки парламентарі, а й представники спецслужб, пропагандисти, які приїдуть використовувати засідання як декорацію", - сказала Кравчук.

Вона додала, що українські парламентарі все ж поїдуть до Відня, аби провести переговори з партнерами. Також, за її словами, плануються акції протесту української громади біля Хофбурга, де буде проходити засідання ОБСЄ.

Кравчук зазначила, що наступне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ буде проходили в Канаді, куди росіян та білорусів навряд чи пустять. Проте для цього треба зробити все, аби влітку у Ванкувері проголосувати за зміни та виключити можливість Росії брати участь в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Нагадаємо, парламентарі 20 країн закликали Австрію не допустити Росію до участі у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Проте Австрія видала візи підсанкційним росіянам для участі у засіданнях ОБСЄ.

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