Україна бойкотуватиме засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Відні через росіян

"Ми не будемо брати участь в жодних офіційних заходах Парламентської асамблеї ОБСЄ. Австрія видала 61 візу росіянам, де будуть не тільки парламентарі, а й представники спецслужб, пропагандисти, які приїдуть використовувати засідання як декорацію", - сказала Кравчук.

Вона додала, що українські парламентарі все ж поїдуть до Відня, аби провести переговори з партнерами. Також, за її словами, плануються акції протесту української громади біля Хофбурга, де буде проходити засідання ОБСЄ.

Кравчук зазначила, що наступне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ буде проходили в Канаді, куди росіян та білорусів навряд чи пустять. Проте для цього треба зробити все, аби влітку у Ванкувері проголосувати за зміни та виключити можливість Росії брати участь в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Нагадаємо, парламентарі 20 країн закликали Австрію не допустити Росію до участі у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Проте Австрія видала візи підсанкційним росіянам для участі у засіданнях ОБСЄ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.