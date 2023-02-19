Украина будет бойкотировать заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене из-за россиян

"Мы не будем участвовать ни в каких официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Австрия выдала 61 визу россиянам, где будут не только парламентарии, но и представители спецслужб, пропагандисты, которые приедут использовать заседание в качестве декорации", - сказала Кравчук.

Она добавила, что украинские парламентарии все же уедут в Вену, чтобы провести переговоры с партнерами. Также, по ее словам, планируются акции протеста украинской общины возле Хофбурга, где будет проходить заседание ОБСЕ.

Кравчук отметила, что следующее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ будет проходить в Канаде, куда россиян и белорусов вряд ли пустят. Однако для этого нужно сделать все, чтобы летом в Ванкувере проголосовать за перемены и исключить возможность России участвовать в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Напомним, парламентарии 20 стран призвали Австрию не допустить Россию к участию в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Однако Австрия выдала визы подсанкционным россиянам для участия в заседаниях ОБСЕ.

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