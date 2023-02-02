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Двадцять країн закликали Австрію не допускати Росію на асамблею ОБСЄ

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Австрія, Четвер 02 лютого 2023 19:33
Двадцять країн закликали Австрію не допускати Росію на асамблею ОБСЄ Фото: двадцять країн закликали Австрію не допускати Росію на асамблею ОБСЄ (flickr com ukinaustria)
Автор: Каріна Левицька

Парламентарі 20 країн закликали Австрію не допустити російських делегатів до зустрічі найбільшого органу безпеки світу, що відбудеться у Відні 23-24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Члени національних парламентів 15 країн ЄС, а також Канади, Грузії, Ісландії, Великої Британії та України виступили проти участі Росії в зустрічі, закликаючи Австрію заборонити в'їзд їхній делегації.

У листі, надісланому уряду Австрії, вони заявили, що Росія використає зустріч, щоб "посіяти дезінформацію, фейкові новини та мову ненависті".

"Участь російських парламентаріїв у Віденській сесії... буде розцінена в Росії як її непряма легітимізація і частина повернення до бізнесу, як зазвичай... Росія виявить, що може досягти своїх військових цілей, не ризикуючи піддатися остракізму, ізоляції та міжнародним санкціям", – йдеться в листі.

До того ж в листі зазначається, що минулого року Велика Британія та Польща вже блокували участь російських делегатів у парламентських засіданнях ОБСЄ в двох країнах.

Проте прес-секретар міністерства закордонних справ Австрії заявила, що згідно з міжнародним правом країна зобов’язана надати в’їзд делегатам усіх держав-учасниць ОБСЄ.

"Це не австрійське запрошення, а офіційне засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ... Санкції ЄС передбачають виключення із заборони на в'їзд саме для таких випадків", - сказала вона.

Вона підтвердила, що Австрія отримала листа та додала, що вхід на асамблею дозволено "виключно з метою відвідування засідання".

Сьогодні ж Австрія видала візи підсанкційним росіянам для участі у засіданнях ОБСЄ.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України заявив, що єдиний спосіб зберегти ОБСЄ - це позбутися Росії у її складі.

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