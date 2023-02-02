Австрія видала візи підсанкційним росіянам для участі у засіданнях ПАРЄ

Австрія схвалила візи для членів російської делегації до Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), попри те, що всі вони перебувають у списках санкцій Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard та "Укрінформ" .

Австрія "дозволить в'їзд до країни численним політикам та великій групі російських журналістів" для участі у засіданні ПА ОБСЄ 23-24 лютого у Відні.

За даними Der Standard, усі заявлені на сьогодні члени делегації з Росії перебувають у списках санкцій Європейського союзу - зокрема голова делегації Петро Толстой та Леонід Слуцький, відомі заявами на підтримку війни проти України.

Міністерство закордонних справ Австрії підтвердило, що росіянам видали візи, і пояснило, що це є "юридичним зобов'язанням з боку Австрії як держави, що приймає".

Щодо того, що більшість членів делегації росіян ПА ОБСЄ перебувають у списку санкцій Євросоюзу, в МЗС Австрії заявили, що "санкції ЄС передбачають виключення із заборони на в'їзд саме для таких випадків - тобто для держав зі штаб-квартирами ОБСЄ та міжнародних організацій".

"У зв'язку з цим ми, звичайно, заздалегідь тісно консультуємося з нашими партнерами (у тому числі і з Україною) та інформуємо їх про процедуру", - додали в австрійському МЗС.

У відомстві зазначили, що у цих випадках "дозвіл на в'їзд буде дійсно виключно для участі у засіданні організації, яке розпочнеться 23 лютого та завершиться 24 лютого 2023 року".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з австрійським колегою Олександром Ван дер Белленом. Однією з тем обговорень стало гуманітарне співробітництво між країнами.

За словами Ван дер Беллена, Австрія всіма можливими способами підтримуватиме "формулу миру" України для врегулювання війни з Росією.

Крім того, Австрія має намір передати Україні 5 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на відновлення трансформаторних підстанцій, які пошкодила Росія.

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