UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна – Бельгія: на матч Євро-2024 УЄФА призначив фартового арбітра

Фото: Роман Яремчук (праворуч) із добрими спогадами про Ентоні Тейлора (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Англійська суддівська бригада на чолі з Ентоні Тейлором розсудить поєдинок фінального туру групового етапу чемпіонату Європи між національною командою України та збірною Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня в Штутгарті. Поєдинок прийме "Штутгарт Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

45-річний рефері з Манчестера працюватиме в полі. У своїй кар'єрі Тейлор двічі судив матчі збірної України, і "синьо-жовті" двічі перемогли з однаковим рахунком (2:1). У кваліфікації до Євро-2020 українська команда сенсаційно переграла Португалію з голами Яремчука та Ярмоленка, а в Лізі націй здолала Чехію (Коноплянка, Зінченко).

Лайнсменами будуть англійці Гарі Бесуїк і Адам Нанн. Четвертим арбітром став швед Гленн Нюберг. Тим часом зі системою Відеоасисент рефері (VAR) працюватимуть співвітчизники Тейлора Стюарт Аттвелл і Девід Кут, а також німець Марко Фрітц.

Після вольової перемоги над Словаччиною збірна України зобов'язана набирати очки проти "червоних дияволів", щоб вийти в плей-офф Євро-2024. "Синьо-жовтих" влаштовуватиме нічия, якщо в паралельному поєдинку переможуть або румуни, або словаки. Тоді команда Реброва, найімовірніше, вийде в 1/8 фіналу з третьої позиції.

До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу в плей-офф Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024Збірна України